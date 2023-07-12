Депутат Госдумы Вадим Булавинов резко ответил бывшей жене, обвинившей его в избиении, его слова приводит телеграм-канал SHOT.

По его словам, накануне он прочитал новости о том, что он якобы напал на женщину и до-сих пор пребывает в шоке.

«Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все неправда. В-третьих, все достанется детям, а не очередному ее ***», – написал Булавинов.

Ранее Надежда Теплюк написала заявления в полицию и СК. Ей диагностировали перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Женщина сообщала, что в начале июля приехала в дом к экс-мужу, чтобы забрать свои вещи.

Она утверждает, что в этот момент Булавинов спал пьяный, а когда проснулся, то набросился на нее и жестоко избил.