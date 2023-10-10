Час муниципалитета в региональном правительстве посвятили Путятинскому району

10 октября губернатор Рязанской области Павел Малков провел Час муниципалитета, посвященный социально-экономическому развитию Путятинского района.

Так, на совещании обсудили строительство дороги от М-5 «Урал» до поселка Мясной, для которого уже разработана проектно-сметная документация и готовится заявка на получение субсидий из областного бюджета.

До конца года в селе Песочня, вдоль дороги «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород», будет установлено искусственное освещение. Также разрабатывается документация на ремонт дороги на улице Чапаева в Путятино.

В конце ноября завершится ремонт Путятинского детского сада «Берёзка», а в первом квартале следующего года будет открыт муниципальный центр поддержки добровольчества. Планируется разработка документов на строительство Дома культуры в селе Песочня, сообщает пресс-служба правительства области.

Павел Малков обратил внимание на важность улучшения управления финансами в районе и рекомендовал более активно участвовать во всех областных и федеральных программах и проектах.