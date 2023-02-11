Суббота, 11 февраля, 2023
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Белгородка рассказала о последствиях землетрясения в Турции

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Переехавшая в Турцию белгородка рассказала «Бел.Ру» о последствиях землетрясения на юго-востоке страны.

Девушка живет в городе Эрдемли, который оказался в 300 километрах от эпицентра катастрофы. Ближайшие от него разрушения были в 150 километрах

«Нам очень сильно повезло. Наш город не затронуло. Мы отделались сильным испугом. Первый толчок — самый сильный, у нас он был 5 — 5.7 балла, это из разных источников», — высказалась белгородка.

По ее словам, точки были каждые 5-10 минут с убывающей интенсивностью. В Эрдемли привезли много пострадавших.

По последним данным, в результате землетрясения погибли более двадцати тысяч человек.

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