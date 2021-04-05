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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Банк «Открытие» запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

7info7

Клиенты банка из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность переводить средства со своих бизнес карт физическим лицам – владельцам пластиковых карт других банков.

Для перевода средств с бизнес-карты отправителю необходимо знать только номер карты получателя. Перевести деньги можно с помощью онлайн-банка и приложения «Бизнес-портал». Дополнительно подключать услугу не нужно – она уже доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе «Бизнес-карты».

Перевод с бизнес-карты требует минимум действий – выбрать карту отправителя, указать сумму, доступную для перевода, ввести номер карты получателя и выбрать назначение платежа из выпадающего списка. Затем подтвердить перевод кодом из СМС – средства на карту физлица будут переведены онлайн.

Предпринимателям часто требуется перевести средства физическим лицам. Наш новый сервис позволяет рассчитываться с поставщиками, оплачивать товары и услуги и переводить средства на карты в режиме 24/7, в выходные и праздничные дни, в любой сторонний банк на территории РФ, – отметил Тимур Бедрединов, руководитель Центра развития карточного бизнеса банка «Открытие».

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