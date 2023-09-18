3 человека пострадали в массовом ДТП в Путятинском районе

В результате массового ДТП в Путятинском районе Рязанской области пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

16 сентября в 11.10 на 308 километре автодороги М5 «Урал» 49-летний водитель из Московской области, управлявший грузовым автомобилем «Вольво», совершил столкновение с «Форд Фокус» 33-летнего жителя Рязани, который в последствии столкнулся с «Киа Селтос» 54-летней жительницы Подмосковья.

Травмы получили водители легковушек и 52-летняя пассажирка «Киа». Людям потребовалась помощь медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.