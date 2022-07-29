14-летний подросток на скутере без прав пострадал в ДТП в Новомичуринске

28 июля около 22.20 в Новомичуринске 14-летний подросток без прав попал в ДТП на скутере. Подробности произошедшего обнародовалась пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Молодой человек находился за рулём скутера «Мото Лэнд», двигался по проспекту Смирягина со стороны улицы Волкова в сторону улицы Промышленной. По предварительной информации, он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз». За рулём иномарки находилась 59-летняя женщина.

В результате ДТП подросток пострадал. Он обращался за помощью к медикам.

По факту случившегося проводится проверка.