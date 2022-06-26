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Воскресенье, 26 июня, 2022

Зритель едва не покалечил Галкина из-за шутки на концерте в Израиле

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Зритель едва не покалечил Галкина из-за шутки на концерте в Израиле

Один из зрителей едва не покалечил юмориста Максима Галкина на концерте в Израиле, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Артист пошутил по поводу ухода из России ресторанов фастфуда «Макдоналдс» и предположил, что россиян будут кормить перловкой.

«Теперь в России придется жить только в надежде на скидки в Пятерочке. С образованием у нас тоже туго, остались только «гуру знаний» Блиновская, Собчак и Лермонтова. Только их курсы выходят по цене Гарварда», – сыронизировал Галкин.

В итоге посетитель мероприятие выдержал и метнул в комика яблоко, которое прилетело прямо в глаз и оставило приличный фингал.

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