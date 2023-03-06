Понедельник, 6 марта, 2023
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Жительницы Екатеринбурга назвали худшие подарки на 8 Марта

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В Екатеринбурге женщины ответили на вопрос портала E1.RU о худших подарках на 8 Марта.

Больше всего девушки не хотели получить на праздник кастрюли, сковородки, дешевые духи и шампуни. Также многим не нравятся в качестве подарка фоторамки, наборы косметики, красные гвоздики, конфеты, цветы из мыла и кружки со странным дизайном.

«Когда я училась в девятом классе, парни на 8 Марта купили нам на рынке стринги», – рассказала одна из горожанок.

Девушек расстраивает не конкретные подарки, а что их пожелания игнорируют.

Кроме того, некоторым не нравятся подарки, сделанные своими руками. Дело в том, что за них нередко берутся те, кто не имеет достаточно навыков.

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