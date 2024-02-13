Жительница Авдеевки пришла пешком в Донецк через линию фронта

Жительница Авдеевки Валентина сообщили РИА Новости, что добралась до родственников в Донецке, пройдя пешком через линию фронта.
Женщина и ее пожилой отец присоединились к группе гражданских, которые пытались выйти в столицу ДНР со стороны территории в районе гостиницы «Царская охота». В пути мужчина погиб из-за падения мины.
В итоге ей пришлось идти через линию боевого столкновения. Женщину долгое время преследовали два дрона. По пути в Донецк с двух сторон дороги в посадке шли бои.
Российские бойцы накормили ее, а потом на машине отвезли в Донецк. В итоге дорога из Авдеевки в столицу ДНР заняла около трех суток.
Валентина добавила, что до сих пор не может поверить в это чудо. Она считает, что ее прикрыл Бог.