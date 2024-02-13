Вторник, 13 февраля, 2024

Жительница Авдеевки пришла пешком в Донецк через линию фронта

Автор: powder

Опубликовано

Жительница Авдеевки Валентина сообщили РИА Новости, что добралась до родственников в Донецке, пройдя пешком через линию фронта.

Женщина и ее пожилой отец присоединились к группе гражданских, которые пытались выйти в столицу ДНР со стороны территории в районе гостиницы «Царская охота». В пути мужчина погиб из-за падения мины.

«Люди посмотрели, было очень шумно, все падало, все взрывалось. Они сказали, что очень страшно туда идти. У меня не было других идей, я была на грани отчаяния. Я пошла в сторону горловской трассы, в сторону Донецка», – рассказала Валентина.

В итоге ей пришлось идти через линию боевого столкновения. Женщину долгое время преследовали два дрона. По пути в Донецк с двух сторон дороги в посадке шли бои.

«Над моей головой постоянно держалось два беспилотника, которые надо мной висели. Отстали, только когда я дошла до поста русских военных», – отметила собеседница агентства.

Российские бойцы накормили ее, а потом на машине отвезли в Донецк. В итоге дорога из Авдеевки в столицу ДНР заняла около трех суток.

Валентина добавила, что до сих пор не может поверить в это чудо. Она считает, что ее прикрыл Бог.

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