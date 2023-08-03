Жителя Старожилово приговорили к 7 годам колонии за попытку убийства

Жителя Старожилово признали виновным в покушении на убийство знакомого, сообщает региональный следственный комитет.

Следствие и суд установили, что 7 февраля 2023 года в Старожилово мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта нанес односельчанину более 50 ножевых ударов в область головы, шеи и туловища. Потерпевший от полученных травм потерял сознание, а подсудимый решил, что мужчина умер, и прекратил наносить ранения. Благодаря соседям, незамедлительно обратившимся в полицию, и своевременно оказанной медицинской помощи, жизнь жителя Старожилово удалось спасти.

Виновного в покушении на убийство приговорили к 7 годам колонии строгого режима.