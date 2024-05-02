Стилист Александр Рогов приехал в Рязань для съемок своего авторского шоу

Стилист Александр Рогов написал в своем Telegram-канале, что ищет в Рязани место для съёмок выпуска программы «Рогов в городе».

О приезде стилиста в Рязань стало известно в конце апреля.

«Рогов в городе» — это программа о преображении. Александр Рогов приезжает в родной город героини выпуска, преображают ее, подбирая полноценный образ и собирая им гардероб. На сайте канала «СТС», где выходит шоу, отмечено, что Александр Рогов приобретает вещи в том городе, где проходят съемки, таким образом доказывая, что стильно можно выглядеть везде.