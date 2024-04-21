Воскресенье, 21 апреля, 2024

В Рязани снимут серию программы «Рогов в городе»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rogov24

В Рязани состоятся съемки очередной серии программы «Рогов в городе». Об этом написал ее автор, стилист Александр Рогов в своем телеграмм-канале.

«Съемки модной тревел-саги «РОГОВ В ГОРОДЕ» продолжаются!!! Впереди Коломна и Рязань…», — написал стилист.

«Рогов в городе» — это мэйковер-шоу, в котором преображают женщин, подбирая им полноценный образ и собирая им гардероб. На сайте «СТС» отмечено, что Александр Рогов приобретает вещи в том городе, где проходят съемки, таким образом доказывая, что стильно можно выглядеть везде.

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