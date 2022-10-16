Жители Дягилево выступили за строительство храма в военном городке

В военном городке Дягилево местные жители единогласно выступили на публичных слушаниях за строительство храма. 13 октября на слушаниях рассматривались изменения в Генплан Рязани.

Инициатива возведения храма, предварительно в честь Архангела Михаила, также принадлежит жителям городка, – сообщает Рязанская епархия Русской Православной Церкви ВКонтакте.

Реализация проекта, по словам жителей Дягилево, позволит создать в городке единое пространство с духовным, культурно-просветительским и образовательным значением. Недалеко располагаются школа искусств и спортшкола, возле храма планируется построить здание просветительского центра с воскресной школой и обустроить детскую площадку, разместить малые скульптурные формы.

Территория, как ожидается, станет продолжением парка Белякова. Образуется общая прогулочная зона, удобная для рязанцев всех возрастов.

Замначальника 43-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Дальней авиации по военно-политической работе полковник Александр Щербинин отметил, что военнослужащие с самого начала участвуют в обсуждаемой инициативе и её поддерживают.

По проекту, участок на улице Белякова предлагается перевести с зоны спортивных комплексов и сооружений на зону прочих обслуживающих и деловых объектов (административные деловые объекты, объекты культуры и искусства).

Сейчас данный участок находится в муниципальной собственности.

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