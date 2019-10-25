Жители Ярославля набрали четыре тележки просрочки в продуктовом магазине

В Ярославле местные жители долгое время «воюют» с продуктовой точкой, располагающейся на улице Титова. Дело в том, что в магазине покупателям предлагают просроченные товары.

Недавно ярославцы наведались в супермаркет и снова были разочарованы: они собрали 4 тележки просрочки. Один из жителей заявил, что он смог найти множество продуктов с истекшим сроком годности, хотя управляющая магазином заверила его в том, что они просроченными продуктами не торгуют. Еще один мужчина отмеиил, что в данной торговой точке даже макароны – просрочка.

Местные жители снова написали о недоброкачественности продукции на полках магазина и обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор. Отметим, что подобные «проверки» ярославцы организовывали в данном магазине и ранее. Так, в том году жители набрали 3 тележки с просроченными продуктами, однако ситуация не поменялась за год, сообщает 76.ру.

Фото: Станислав Фурмавнин / Vk.com