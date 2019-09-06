Всё о мини-пигах

Среди широкого разнообразия домашних любимцев особого внимания заслуживают мини-пиги. Представленную породу поросят вывели немецкие учёные. Миниатюрные свинки выступают в роли обычного домашнего питомца, такого же, как кошка либо собака. Эти поросята во многом превосходят классических четырёхлапых обывателей современных квартир и домов. Что же такого особенного в мини-пигах?

Подробнее о породе

Чистоплотность и обучаемость. Хрюшки легко дрессируются и усваивают множество команд. Животное быстро приучается к своему туалету, живёт в той зоне дома, которую для него отвели хозяева. Но многие владельцы охотно позволяют любимцам спать на своей кровати. Отзывы реальных людей показывают: чем больше доброты и заботы проявляет хозяин, тем больше любви и преданности возвращается ему от питомца.

Продолжительность жизни и рацион. Эти парнокопытные устойчивы к аллергическим реакциям на разные виды пищи. Обладают хорошим аппетитом и едят в буквальном смысле всё подряд. В среднем мини-пиги живут 12–15 лет, но хороший уход и сбалансированное кормление способны существенно увеличить этот срок.

Породы. Миру известно более тридцати разновидностей мини-пигов. Наиболее популярными являются: «Бергштрессеркнирт», «Мини-Майялино» и «Визенау». Поросята именно этих пород обладают оптимальными размерами для домашних условий содержания.

Как выбрать, где купить и чем кормить?

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