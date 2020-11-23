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Новости мираПроисшествия

Возбуждено дело против жены мэра Томска, выбросившей подушку с миллиардами

Никита Брыкин

Следователи возбудили уголовное дело против Галины Кляйн, супруги опального мэра Томска, которая оказала сопротивление при проведении обыска, пишет «КП».

После задержания чиновника, к нему в квартиру пришли сотрудники местных СКР и ФСБ. Супруга мэра явно их не ждала и не собиралась пускать через порог.

«Орала и кидалась, не пускала никого в квартиру», — рассказал источник.

Сообщается, что женщина попыталась избавиться от самого ценного — подушки, в которой хранились ценные бумаги, выписки со счетов, на которых миллиарды рублей. Ее поймал шофер, которого сразу же задержали.

Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий.

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