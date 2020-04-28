Водитель попытался снять колесо с самосвала и погиб

В поселке Новорудный Новотроицка в Оренбургской области местный житель погиб в результате несчастного случая во время ремонта карьерного самосвала БелАЗ. Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами инцидента.
Трагедия произошла 27 апреля. По предварительной информации, 26-летний водитель загнал транспортное средство в ангар, чтобы самостоятельно поменять заднее внешнее колесо.
Однако ему не удалось этого сделать. В результате внезапной разгерметизации мужчину придавило насмерть колесом, одна покрышка которого весит 5,5 тонн. Следователи проводят проверку ЧП.
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