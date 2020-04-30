Ведущая Первого канала подала в суд на Кокорина и Мамаева

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Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Сообщается, что женщина требует возместить ей 321 тысячу рублей за то, что они повредили ее автомобиль марки Mercedes, когда в октябре 2018 года жесткого избили ее водителя. Ушакова отметила, что иск был подан давно, однако процесс затянулся.

Напомним, что футболисты Александр Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, а также младший брат Кокорина Кирилл устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили на улице водителя Ушаковой, а затем уже в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

В мае 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 годам колонии, а Мамаева — к году и пяти месяцам. В сентябре футболисты вышли на свободу по УДО.