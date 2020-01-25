С начала 2020 года в России ввели налог на велосипеды. Его размер будет составлять 10 процентов от цены средства передвижения.

Выплата будет одноразовой. Она входит в стоимость двухколесного коня. Уточним, что сумма налога является достаточно «весомой»: теперь за велосипеды придется отдавать примерно 30 000 рублей. Примечательно, что налог будет собираться только с велосипедов иностранных марок. При покупке российского двухколесного транспорта налог взимать не будут, так как он будет погашен из бюджета.

Данные о налоге на велосипеды уже «всплывали». Это происходило два года назад. Ввести такой сбор предложил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает 32cars.