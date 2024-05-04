Три человека пострадали в ДТП на улице Гагарина в Рязани

В субботу, 4 мая, около 16:30, в Рязани, рядом с домом 63/29 по улице Гагарина, произошла авария. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 69-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Крета», столкнулся с «Маздой СХ-5», которой управляла 28-летняя местная жительница. Также в ДТП участвовал троллейбус, за рулём которого находился 23-летний рязанец.

В результате аварии водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Крета» получили травмы различной степени тяжести. Также пострадала 28-летняя пассажирка «Мазды СХ-5». Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.