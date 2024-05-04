Суббота, 4 мая, 2024

Три человека пострадали в ДТП на улице Гагарина в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В субботу, 4 мая, около 16:30, в Рязани, рядом с домом 63/29 по улице Гагарина, произошла авария. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительной информации, 69-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Крета», столкнулся с «Маздой СХ-5», которой управляла 28-летняя местная жительница. Также в ДТП участвовал троллейбус, за рулём которого находился 23-летний рязанец.

В результате аварии водитель и 70-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Крета» получили травмы различной степени тяжести. Также пострадала 28-летняя пассажирка «Мазды СХ-5». Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ряжский авторемонтный завод изготовит «чистики» для Рязани

Дефицит льготных лекарств: кто виноват и что делать?

Мэрия Рязани опубликовала график работы общественного транспорта

Наступает единственный день в году, меняющий судьбы

Рязань и соседние регионы накрыли весенние заморозки

Минздрав предупредил производителей ибупрофена о новых рисках

Жителя Касимова будут судить за уличный грабёж

Рогов позвал рязанцев на съёмки финала своей программы

Названы дачные сорняки, смертельно опасные для домашних животных

Бастрыкин потребовал доложить о ситуации в селе Агро-Пустынь

Рязанка лишилась 230 тысяч рублей после звонка «оператора сотовой связи»

В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома семьи бойца СВО

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Ряжский авторемонтный завод изготовит «чистики» для Рязани

Новости Рязани
Глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассказал в своём телеграм-канале о планах по закупке новых автомобилей для коммунальных служб.

Дефицит льготных лекарств: кто виноват и что делать?

Акценты
Для решения проблемы в Рязанской области создают «новую персонифицированную систему обеспечения льготными препаратами, которая будет запущена в июне 2024 года»

Мэрия Рязани опубликовала график работы общественного транспорта

Новости Рязани
Доступны расписания автобусов, троллейбусов и маршруток. В документах указаны конечные остановки и время отправления транспорта.

Наступает единственный день в году, меняющий судьбы

Новости мира
Астрологи называют его «Акшая Тритья», что в переводе означает «непобедимый третий».

Рязань и соседние регионы накрыли весенние заморозки

Новости Рязани
Самой холодной областью средней полосы стала Костромская область. В городе Шарья минимальная температура составила −7,9°