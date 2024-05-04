Рязанка лишилась 230 тысяч рублей после звонка «оператора сотовой связи»

Жительница Рязани стала жертвой мошенников и лишилась 230 тысяч рублей.

В отделение полиции Октябрьского района Рязани обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что её обманом лишили крупной суммы денег.

По словам потерпевшей, ей позвонил «оператор сотовой связи» и сообщил, что нужно продлить договор на оказание услуг. Женщина продиктовала ему цифры кода подтверждения, которые пришли ей ранее в виде СМС.

Через некоторое время ей позвонил ещё один незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники воспользовались её персональными данными и пытаются похитить её накопления.

Злоумышленник убедил женщину опередить аферистов и перевести все деньги на «безопасный» счёт. Поверив ему, она сняла все свои деньги в банкомате и перевела их на указанный счёт.

Следователь отделения полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».