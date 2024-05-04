Суббота, 4 мая, 2024

Бастрыкин потребовал доложить о ситуации в селе Агро-Пустынь

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видеообращению жителей села Агро-Пустынь в Рязанской области, которые пожаловались на нарушение их прав. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

В обращении жители села рассказали, что дорога, ведущая к их населённому пункту, находится в плохом состоянии, из-за этого в межсезонье проезд транспортных средств сильно затруднён. Они собрали крупную сумму денег на проектные работы по ремонту дороги, но их заявку отклонили.

Кроме того, в селе нет детского сада и образовательных учреждений, а фельдшерско-акушерский пункт находится в аварийном состоянии. Жители обращались в различные органы, но проблема не была решена.

Ситуация получила широкую огласку в СМИ. По поручению Бастрыкина в СУ СК России по Рязанской области была организована процессуальная проверка.

Алексей Медведков, и. о. руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, должен будет доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении.

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