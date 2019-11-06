В Московской области врачи сняли гайку с полового органа пациента

В Можайске (Московская область) во время выходных дней к местным врачам поступил пациент с нестандартной проблемой. В больницу был доставлен гражданин, на половом члене которого имелась гайка, сообщается в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

Потерпевшего в медучреждение привезли сотрудники МЧС. Докторам пришлось действовать оперативно. Во время коллективного совещания спасательница высказала предложение спилить инородное тело.

Для этого она предоставила гравировочный ключ. Операция по спиливанию гайки заняла примерно 40 минут. Здоровью мужчины теперь ничего не угрожает.

Фото: ДТП и ЧП Москва