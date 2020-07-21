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Новости мираПроисшествия

В Череповце женщина три дня «кормила» мошенников

Иван Федоров

65-летняя жительница Череповца «подарила» мошенникам примерно три миллиона рублей. Преступление мошенники совершили в два дня.

Аферисты звонили жертве два дня и призывали ее в целях безопасности снять с банковских счетов имеющиеся сбережения. Тони советовали перевести деньги на «безопасные счета», которые принадлежали преступникам. Доверчивая женщина проделала рекомендуемую процедуру за 9 часов и «подарила» злоумышленникам 1,5 миллиона рублей.

Через некоторое время мошенники обманом убедили потерпевшую подтвердить два оформленных на ее имя кредита, что «стоило» жертве еще примерно 1 млн рублей, пишет РЕН ТВ.

После ЧП женщина сообщила о произошедшем в полицию. Ведется поиск преступников.

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