В Череповце женщина три дня «кормила» мошенников

65-летняя жительница Череповца «подарила» мошенникам примерно три миллиона рублей. Преступление мошенники совершили в два дня.

Аферисты звонили жертве два дня и призывали ее в целях безопасности снять с банковских счетов имеющиеся сбережения. Тони советовали перевести деньги на «безопасные счета», которые принадлежали преступникам. Доверчивая женщина проделала рекомендуемую процедуру за 9 часов и «подарила» злоумышленникам 1,5 миллиона рублей.

Через некоторое время мошенники обманом убедили потерпевшую подтвердить два оформленных на ее имя кредита, что «стоило» жертве еще примерно 1 млн рублей, пишет РЕН ТВ.

После ЧП женщина сообщила о произошедшем в полицию. Ведется поиск преступников.