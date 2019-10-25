В Башкирии осужден убийца-путешественник

Недавно в Башкортостане осудили мужчину, который совершил убийство 8 лет назад. Ему удавалось долгое время скрываться от правосудия. Однако он был задержан случайно в Московской области.

Напомним, что преступление осужденный совершил в 2011 году. Тогда 36-летний мужчина поругался с приятелем. В ходе конфликта он расправился с оппонентом, взяв нож. Затем он поджег вагончик, в котором отдыхала компания. Во время пожара он сумел скрыться. На протяжении 8 лет убийца путешествовал по России, побывав в различных субъектах страны. Свои перемещения мужчина осуществлял пешком, чтобы его не поймали.

Однако весной текущего года мужчину остановили сотрудники правоохранительных органов. Это случилось на территории Химок, когда преступник шел из столицы в Санкт-Петербург. Во время расследования мужчина не признал вину в совершении убийства. Он заявил, что оборонялся. Однако его доводы не убедили сотрудников полиции. В итоге злоумышленника осудили на 9 лет тюрьмы. Наказание он будет отбывать в ИК строгого режима, сообщает Уфа1.

Фото: пресс-служба следкома РБ