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Сын убил родную мать, расчленил и жил рядом три месяца

Никита Брыкин

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Красноярска, который убил родную мать и двух жен, пишет «КП».

Сообщается, что в мае 2019 года злоумышленник расправился с матерью, расчленил, спрятал тело в морозилке на кухне и жил рядом не один месяц. Незадолго до этого точно также расправился с женой – забил насмерть и избавился от тела.

Летом 2018 года во время одной из попоек мужчина закатил скандал, заявив, что у жены еще кто-то есть. Ругань переросла в драку: в какой-то момент ревнивец ударил кулаком в грудь даме. Вскоре она умерла. Чтобы отвести от себя подозрения, изверг расчленил тело ножом, расфасовал по пакетам, вывез на дачный участок в Емельяновском районе и зарыл в землю.

Выяснилось, что в 2003 году рецидивист надолго сел в колонию – за жестокое убийство сожительницы.

Суд приговорил его к высшей мере наказания – остаток дней убийца матери и двух жен проведет за решеткой – в колонии особого режима.

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