Школьница показала неприличный жест герою Советского Союза

Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту неадекватного поведения 12-летней девочки. Дело в том, что школьница вскарабкалась на бюст героя Советского Союза, а затем и вовсе стала показывать ему средний палец.

Фотографии с места инцидента быстро попали в Сеть и вызвали огромный резонанс. В итоге информация о произошедшем дошла до прокуратуры.

Теперь правоохранители выясняют, зачем 12-летняя девочка показывала неприличные жесты уроженцу поселка Черемхов — герою Советского Союза Николай Попову. Кроме того, стражи порядка уже обещали наказать за инцидент родителей девочки.

Сама «героиня» инцидента уже успела покаяться за своё поведение и принесла извинения, сообщает Readovka.