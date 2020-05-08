Пятница, 8 мая, 2020
13.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Сестра обнаружила на балконе труп брата в Петербурге

Никита Брыкин

Мужчина на инвалидном кресле вспорол живот собутыльнику

Новости мира
Застолье двух товарищей обернулось поножовщиной в Санкт-Петербурге. О страшном инциденте рассказали в городском ГУ МВД России. Мужчина на инвалидном...
Узнать больше

Человеческие останки нашли в лесу в Подмосковье

Новости мира
В районе поселка Поведники в подмосковных Мытищах были обнаружены человеческие останки. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что...
Узнать больше

В Петербурге насмерть сбили мотоциклиста

Новости мира
В Петербурге в ДТП погиб мотоциклист. Мотоцикл столкнулся с автомобилем, сообщает РЕН ТВ. Авария произошла недалеко от парка Победы...
Узнать больше
-

Вечером в четверг, 7 мая, в полицию обратилась 26-летняя жительница Петербурга, обнаружившая на балконе труп своего двоюродного 15-летнего брата. Об этом пишет портал «Невские Новости».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, предварительно, подросток свел счеты с жизнью. Следователи изъяли с места происшествия мобильный телефон и ноутбук.

Известно, что он учился в восьмом классе одной из петербургских школ, воспитывался в неполной семье, на учете в ОДН не состоял.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области росгвардейцы задержали пьяного водителя

Новости Рязани
В Клепиковском районе росгвардейцы задержали нетрезвого водителя. Группа задержания получила ориентировку на поиск автомобиля ВАЗ, управляемого водителем в состоянии алкогольного опьянения.
Узнать больше

В Рязани мотоциклист без прав попал в ДТП

Новости Рязани
В четверг, 7 мая, в Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. В 21.25 около дома 33 «В» на Московском шоссе столкнулись автомобиль...
Узнать больше

Рязанец на «ГАЗели» сбил пешехода

Новости Рязани
В четверг, 7 мая, на 185-м километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП. В 9.50 водитель «Газели» сбил 61-летнего пешехода....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Оперативная сводка по коронавирусу. Что известно к этому часу

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 пятницы, 8 мая, в Рязанской области выявлено 1396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 86 положительных...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 7 мая

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 7 мая. https://youtu.be/oMzXUViW5bY В...
Узнать больше

Любимов высказался о снятии ограничений в Рязанской области

Власть
По словам главы региона, говорить о конкретных сроках пока ещё рано, но органы власти должны быть готовы к любому развитию событий.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+