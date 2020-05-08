Сестра обнаружила на балконе труп брата в Петербурге

Вечером в четверг, 7 мая, в полицию обратилась 26-летняя жительница Петербурга, обнаружившая на балконе труп своего двоюродного 15-летнего брата. Об этом пишет портал «Невские Новости».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, предварительно, подросток свел счеты с жизнью. Следователи изъяли с места происшествия мобильный телефон и ноутбук.
Известно, что он учился в восьмом классе одной из петербургских школ, воспитывался в неполной семье, на учете в ОДН не состоял.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram