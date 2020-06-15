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Роскачество рассказало, как защититься от клещей

Алексей Агеев
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Сотрудники Роскачества рассказали, как защитить себя от укусов клещей, которые особенно активизируются в июне. Чтобы снять клеща с тела, не обойтись без посещения травмпункта. Но и самим можно это сделать, если имеются клещевые плоскогубцы или пинцет.

Следует захватывать клеща аккуратно, около ротового аппарата, инструмент надо располагать перпендикулярно коже. Захватив клеща, нужно повернуть вокруг оси и достать. Конечным пунктом алгоритма будет дезинфекция и обработка места укуса йодом. Не позднее 96 часов после укуса клеща можно провести серопрофилактику. Это введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Эксперты рассказали также, что с одежды клещей можно убрать, используя клейкую ленту. При этом смыв водой будет бесполезным, потому что клещи ее не боятся, но не любят жару и активизируются после дождя.

Специалисты посоветовали пользоваться лосьонами и спреями против клещей. Однако даже после этого стоит проверять одежду и кожу, пишет РЕН ТВ.

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