Производственный конфликт: В Татарстане избили крановщика

Крановщик Рамиль Мирзаязов был избит рабочими во время обеденного перерыва. Информация об инциденте появилась в паблике «Крановщики Казани».

Сообщается, что инцидент случился 22 августа в городе Набережные Челны. Потерпевший в ходе обеденного перерыва отказался поднимать груз на верхний этаж возводимого здания. Из-за этого он был избит другими рабочими.

Сообщается, что по возвращении домой, крановщик почувствовал себя очень плохо. Ему пришлось вызывать скорую, так как он не мог сам встать, сообщает Вечерняя Казань.