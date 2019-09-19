На главную Новости мира Представлен модернизированный кроссовер Nissan Murano 2020
Новости мираОбщество

Представлен модернизированный кроссовер Nissan Murano 2020

Японская автомобильная компания Nissan представила обновленный Murano 2020 модельного года. Машина обзавелась новыми техническими «умениями», еще одним цветом кузова Super Black и стала более дорогой.

Во-первых, японцы поработали над безопасностью. Теперь Murano «вооружен» доработанным комплексом систем активной безопасности Safety Shield 360, который обладает функцией роботизированного торможения с возможностью распознавания людей на проезжей части; опцией отслеживания «мертвых» зон; функцией удержания машины в занимаемой полосе на дороге и роботизированным переключением света в режиме «ближний-дальний» и наоборот. Новый флагман получил также доработанную мультимедиа систему, которая оснащена навигацией и поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в качестве приятных нововведений видеокамеры кругового обзора, стеклянный люк в крыше с электрическим приводом и роскошная стереосистема Bose.

В Америке Nissan Murano 2020 года подорожала. Причем прибавка в цене видна во всех комплектациях. Например, самое простое исполнение паркетника с передним приводом обойдется покупателям в 31 530 долларов (+260 долларов). А вот топовая версия кроссовера с полным приводом оценена в 41 230 долларов (+400 долларов), сообщает Пенза Драйв.

Фото: Nissan

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Санкт-Петербурге мужчина разбился насмерть при падении с эскалатора

6,6 млн за тысячу: в Благовещенске продается необычная банкнота

В Тверской области алиментщик выплатил 320 тыс. рублей, чтобы покинуть страну