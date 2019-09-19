Представлен модернизированный кроссовер Nissan Murano 2020

Японская автомобильная компания Nissan представила обновленный Murano 2020 модельного года. Машина обзавелась новыми техническими «умениями», еще одним цветом кузова Super Black и стала более дорогой.

Во-первых, японцы поработали над безопасностью. Теперь Murano «вооружен» доработанным комплексом систем активной безопасности Safety Shield 360, который обладает функцией роботизированного торможения с возможностью распознавания людей на проезжей части; опцией отслеживания «мертвых» зон; функцией удержания машины в занимаемой полосе на дороге и роботизированным переключением света в режиме «ближний-дальний» и наоборот. Новый флагман получил также доработанную мультимедиа систему, которая оснащена навигацией и поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, в качестве приятных нововведений видеокамеры кругового обзора, стеклянный люк в крыше с электрическим приводом и роскошная стереосистема Bose.

В Америке Nissan Murano 2020 года подорожала. Причем прибавка в цене видна во всех комплектациях. Например, самое простое исполнение паркетника с передним приводом обойдется покупателям в 31 530 долларов (+260 долларов). А вот топовая версия кроссовера с полным приводом оценена в 41 230 долларов (+400 долларов), сообщает Пенза Драйв.

Фото: Nissan