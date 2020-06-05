Полицейский составил протокол на мертвого подростка в Туле

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Ведется расследование дела в отношении сотрудника полиции по факту фальсификации доказательств в Туле. Об этом пишет портал «Регион Online».

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Сообщается, что участковый Отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Туле составил протокол на подростка. Его не смутило, что подросток скончался в начале месяца. Оказалось, что страж порядка хотел повысить показатели по раскрываемости.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка