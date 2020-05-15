Найдены причастные к загрузке фото нацистов на сайты «Бессмертного полка»

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что ведомству удалось установить, кто опубликовал снимки нацистских преступников на сайте онлайн-шествия «Бессмертный полк». Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что злоумышленники загрузили фотографии Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников.
Сообщается, что следователи узнали IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента. Как стало известно, к этому причастны несколько десятков человек, в том числе более десяти граждан России.
В СК считают, что эти действия совершались в знак одобрения преступлений нацистского режима. Установленных лиц разыскивают.
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