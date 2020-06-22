Начальник райотдела полиции задержан за госизмену

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В Курской области по подозрению в госизмене задержан подполковник полиции Дмитрий Александрович Борзенков. Об этом, со ссылкой на ФСБ России, сообщает РИА Новости.

Борзенков руководил отделом полиции в Золотухинском районе. Его подозревают в передаче сведений, составляющих гостайну, одному из подразделений Службы безопасности Украины.

Уголовное дело в отношении полицейского 1981 года рождения возбудили по ст. 275 УК РФ (государственная измена).