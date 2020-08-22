Модель Playboy в бикини из защитных масок поразила пользователей Сети

Испанская модель Playboy Ясмин Сантос выложила в Инстаграм снимок, которым повергла в шок пользователей Сети. Сексуальная 27-летняя девушка позировала перед камерой в бикини, сделанном из медицинских масок. Девушка стояла напротив двери на греческом острове Миконос.

«Когда все это закончится, у нас останутся маски. Так почему бы не найти им новое применение?» – обратилась к подписчикам красотка.

Кроме того, Сантос сказала, что в таком виде вышла на пляж, и поразила других отдыхающих. Люди, подумав, что на ней настоящий костюм для купания, спросили, где она его купила, сообщает МК.