Машины ДПС оснастят наружными камерами в 2020 году

Камеры фиксации нарушений ПДД будут устанавливаться на крыши машин ДПС уже в этом году. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

Представители ГИБДД считают, что в 2020 году будет прекрасный шанс удачно использовать располагающийся в светодиодной балке «люстры». Патрульный автомобиль во время движения сможет фиксировать нарушения водителей, следующих впереди авто ДПС, сзади него, а также во встречном направлении.

При этом Черников отметил, что нахождение работников ДПС на дорогах будет сведено на минимум, сообщает Speedme.