Изнасиловавший подростка полицейский ранее избил учительницу

Арестованный по обвинению в насилии над подростком сотрудник полиции может быть фигурантом еще одного уголовного дела. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сотрудника полиции Улан-Удэ ранее обвинили в сексуальных пытках 17-летнего задержанного с помощью бутылки.

Сообщается, что 5 октября прошлого года в кафе села Дульдурга Забайкальского края. Там отмечала праздник компания учителей. К ним присоединились полицейские. В результате возникшего конфликта мужчина избил учительницу и убежал.

«Когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе», – заявлял в СМИ прокурор Алексей Иванов.

7 июля Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал троих сотрудников отдела полиции №2, обвиненных в насилии над задержанным 17-летним подростком с помощью бутылки. Преступление произошло в день рождения юноши.