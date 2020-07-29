Грудь Дарьи Пынзарь вывалилась из купальника

Грудь экс-участницы шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь решила освободиться от ненавистного ей купальника. Она сделала это в самый неподходящий момент — когда Дарья снимала сторис для поклонников в Инстаграме.

Пикантный момент всё-таки был опубликован и «взорвал» соцсеть. Пользователи Сети стали высмеивать Пынзарь и критиковать ее за излишнюю раскованность.

Через некоторое время Дарья удалила публикацию. Однако от волны негодования ее это не спасло, пишет РЕН ТВ.