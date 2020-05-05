Эксперт: В 70-80% случаев COVID-2019 проходит без симптомов

Около 70−80% заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме или без симптомов, сообщил глава Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
По словам Акимкина, «на легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70−80% случаев заболевания». Кроме того, эксперт заметил, что тестирование COVID-19 в России помогает своевременно найти болезнь у пациентов и изолировать даже тех, кто болеет без симптомов и в легкой форме.
Соответственно, это позволяет снизить риск распространения COVID-19 среди российского населения. Об этом пишет ИА REGNUM.
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