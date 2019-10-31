Давка случилась в астраханском клубе «Даир» во время концерта

29 октября в городе Астрахани певцы из лейбла Raava Music JONY, Andro и El`man провели концерт. Мероприятие проходило в развлекательном клубе «Даир».

Известные артисты собрали аншлаг. Посмотреть на выступление популярных музыкантов пришли 1400 человек. Однако попасть в клуб сумели далеко не все зрители. Об ужасной организации мероприятия рассказал в Инстаграме сам El`man. Артист отметил, что знаменитости в первый раз столкнулись «с подобной жадностью организаторов». По словам звезды, зрителям приходилось стоять на улице, купив билеты. Они просто не могли попасть в клуб, так как в нем не было места. Сообщается, что внутри «Даира» разместились примерно 1000 человек. Другие были вынуждены провести вечер за пределами заведения. El`man извинился за сложившуюся ситуацию. Исполнитель пообещал провести отдельный разговор с организаторами мероприятия.

При этом отмечается, что попавшим в клуб людям также было некомфортно. Посетители страдали от давки и духоты. Некоторые зрительницы падали в обморок. Их приходилось спасать из переполненного зала. Воды людям также не давали. Теперь будет решаться вопрос о возвращении денег за билеты и компенсации ущерба, сообщает Пункт-А.

Фото: страница El`man official в Инстаграме