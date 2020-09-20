Бывший оперативник обвинил полицейских в жестоком избиении

Экс-капитан угрозыска обвинил полицейских в том, что они якобы избили бывшего коллегу за то, что он заступился за друга-инвалида с ДЦП, пишет МК.

Инцидент произошел 13 сентября на северо-востоке Москвы. По словам бывшего оперативника, он приехал к другу, чтобы посмотреть его машину. В какой-то момент они громко включили музыку. К друзьям подъехали патрульные.

Утверждается, что экс-капитан угрозыска заступался за друга-инвалида. Однако его повалили на землю, застегнули наручники. Потом бывшего оперативника доставили в отдел полиции, где, по его словам, жестоко избивали дубинками, руками и ногами.

«Когда один из них поставил ногу на спину в районе лопаток, стал задыхаться. Думал, умру такой нелепой смертью. Но вместо того, чтобы убрать ногу, он и вторую поставил, так что я на мгновение отключился», – рассказал он.

При этом мужчина пытался объяснить, что сам бывший сотрудник органов. Полицейские выяснили, что это правда, и предложили отвезти его на машине домой. Но вместо этого им пришлось вызвать «скорую». Мужчину госпитализировали в НИИ Склифосовского, а придя в себя. Он подал заявление в Следственный комитет, требуя возбуждения уголовного дела.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Москве: «На неоднократные требования о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал, в связи с чем к нему были применены физическая сила и специальные средства (наручники). Для разбирательства он был доставлен в ДЧ ОМВД. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него был составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В связи с поступлением информации о якобы причинении травм указанному гражданину в ходе задержания проводится проверка.