Буйные родители устроили погром в больнице в Волгограде

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Газете «Московский Комсомолец» стало известно о вопиющем случае, который произошел в детской областной инфекционной больнице Волгограда.

Сообщается, что беременная четвертым ребенком многодетная мать привезла полуторагодовалого сына с подозрением на сотрясение мозга. Он упал с дивана. Однако родителям не понравились правила, установленные в медучреждении, которое работает с пациентами с коронавирусом. В итоге они устроили скандал с переходом в погром.

Врач приемного отделения рассказала, что до сих пор в шоке от пережитого.

«Что плохого мы сделали этим людям? Мы только старались помочь их ребенку и действовали согласно инструкции работы в условиях коронавируса», – отметила Анна Черняева.

По ее словам, в больнице строгий карантинный режим. Мать с ребенком зашли в отделение. Доктор приступила к осмотру, для чего закрыла за ними дверь изнутри на ключ. Как только закрылась дверь, женщина начала возмущаться, громко кричать матом. Кроме того, она стала кидать в медика предметы, которые были у нее под рукой.

Ребенка решили отправить в другую больницу, где бы ему провели все необходимые исследования, чтобы исключить сотрясение. Вскоре в дверь начал долбить ногами ее муж.

«Я вас всех поубиваю, вы мне ребенка угробить хотите?» – кричал он в открытое окно.

После этого на место происшествия прибыла полиция, которую вызвала мать пациента. Она обвинила врачей в том, что ее насильно удерживают.

«От приехавшей по нашему вызову скорой мы узнали, что она везет мать с ребенком не в 7-ую больницу, а домой. Мать от осмотра сына отказалась», – рассказала медик.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области заявили, что по данному факту проводится проверка.