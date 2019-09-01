BMW протаранил 4 автомобиля в Петербурге

1 сентября в Санкт-Петербурге водитель купе-кроссовера BMW X6 устроил массовое ДТП. Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте.

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Известно, что 5 авто столкнулись в Никольском переулке. Именно там водитель дорогого «баварца» сперва снес внедорожник Suzuki Jimny, а затем врезался еще в три припаркованные машины. Момент ДТП засняла одна из камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель японского внедорожника начинает разворот, а едущий сзади немецкий кроссовер таранит возникшее препятствие и еще три машины.

О пострадавших информации нет. Дальнейшие данные уточняются.

Фото: ВКонтакте