На главную Новости мира

Беременную женщину убили из-за бездействия полиции – СМИ

Беременная жительница Новосибирска, которую зарезал бывший сожитель, неоднократно жаловалась на поступавшие от него угрозы в полицию. Об этом пишет портал «NGS55» со ссылкой на источник.

Отмечается, что стражи порядка никак не реагировали на ее сообщения. Как рассказала подруга покойной, она ничего не знает об убийце. По ее словам, ребенок должен был стать первенцем женщины.

Напомним, что 27 января подозреваемый напал на женщину в подъезде и нанес ей ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Мужчина был задержан.
Фото – РЕН ТВ

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7 16+
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Отравившегося гашишем младенца спасли врачи в Петербурге

Школьник стрелял по прохожим в Кемерово из игрушечного пистолета

Тело загадочно погибшего подростка нашли в лесу под Смоленском