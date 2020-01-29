Беременную женщину убили из-за бездействия полиции – СМИ

Беременная жительница Новосибирска, которую зарезал бывший сожитель, неоднократно жаловалась на поступавшие от него угрозы в полицию. Об этом пишет портал «NGS55» со ссылкой на источник.

Отмечается, что стражи порядка никак не реагировали на ее сообщения. Как рассказала подруга покойной, она ничего не знает об убийце. По ее словам, ребенок должен был стать первенцем женщины.

Напомним, что 27 января подозреваемый напал на женщину в подъезде и нанес ей ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Мужчина был задержан.

Фото – РЕН ТВ