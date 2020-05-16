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Беременная 13-летняя девочка заявила об изнасиловании

Никита Брыкин
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В Железногорске забеременевшая 13-летняя школьница заявила, что стало жертвой изнасилования. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По словам ставшей известной в соцсетях девочки, она ждет ребенка от 10-летнего друга. Девушка намерена оставить малыша.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Отмечается, что насильником был 16-летний парень.

«Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать», – призналась девочка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту беременности несовершеннолетней.

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