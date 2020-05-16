Беременная 13-летняя девочка заявила об изнасиловании

В Железногорске забеременевшая 13-летняя школьница заявила, что стало жертвой изнасилования. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
По словам ставшей известной в соцсетях девочки, она ждет ребенка от 10-летнего друга. Девушка намерена оставить малыша.
Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Отмечается, что насильником был 16-летний парень.
«Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно это все вспоминать», – призналась девочка.
Следователи возбудили уголовное дело по факту беременности несовершеннолетней.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram