Автомобилисты устроили на дороге битву со световыми мечами

Два автомобилиста стали звездами соцсетей после того, как устроили непростую разборку на дороге. дел в том, что водители выяснялли отношщения прямо на проезжей части со световыми мечами в руках.

Их битву засняли на видео очевидцы событий. При просмотре контента можно заметить, как один участник конфликта замахнулся на второго свтовым мечом. Другой мужчина не оплошал, достал из кузова своего пикапа еще один световой меч и стал драться с противником. Правда, он проиграл и лишился своего оружия, а затем был вынужден спасаться бегством, сообщает РГ.

Однако даже такой финал не испортил всей эпичности разборки водителей. Где произошел инцидент, не уточняется.