Пятница, 21 августа, 2020
9.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Автомобилисты устроили на дороге битву со световыми мечами

Иван Федоров

Два автомобилиста стали звездами соцсетей после того, как устроили непростую разборку на дороге. дел в том, что водители выяснялли отношщения прямо на проезжей части со световыми мечами в руках.

Их битву засняли на видео очевидцы событий. При просмотре контента можно заметить, как один участник конфликта замахнулся на второго свтовым мечом. Другой мужчина не оплошал, достал из кузова своего пикапа еще один световой меч и стал драться с противником. Правда, он проиграл и лишился своего оружия, а затем был вынужден спасаться бегством, сообщает РГ.

Однако даже такой финал не испортил всей эпичности разборки водителей. Где произошел инцидент, не уточняется.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРоссиян предупредили о подорожании машин
Следующая статьяСотрудница «Дикси» избила покупательницу за кражу шампуня

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В центре Рязани сбили девушку

Новости Рязани
В пятницу, 21 августа, в центре Рязани сбили девушку. Информация о ДТП появилась в группе Ой Рязань. ДТП случилось...
Узнать больше

Рязанцы почти память погибших в Курской битве

Новости Рязани
21 августа в Рязани прошли памятные мероприятия в честь 77-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В этот день...
Узнать больше

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы почти память погибших в Курской битве

Новости Рязани
21 августа в Рязани прошли памятные мероприятия в честь 77-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В этот день...
Узнать больше

Руководитель Дирекции благоустройства Рязани уволился после критики губернатора

Администрация
Андрей Шестопалов возглавлял ДБГ Рязани с конца апреля 2018 года.
Узнать больше

Как победить бедность: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ представила пять социальных законов

Новости Рязани
На пресс-конференции в Рязани СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ презентовала экспертный доклад лидера партии Сергея Миронова «Борьба с бедностью: когда победим?» и региональный проект ПЯТЬ СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Курс на экспорт

Акценты
Завершился 3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное событие уже стало визитной карточкой региона. В этом году участие в...
Узнать больше

Валентина Комолова: Костюм – это не просто жакет, юбка, блузка, но и душа, и мысли, и чувства

Акценты
Припомните, когда вы в последний раз бывали в театре? Наверняка это было давно, ещё в «доковидные времена». Но к счастью, этот досадный...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+