Володина рассказала, к чему могут привести резкие изменения 14 ноября

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале пишет: 14 ноября многие столкнутся с изменениями. Наступит ощущение, что оставлять по-старому уже нельзя, а делать по-новому — боязно. Что делать, чтобы не навредить себе и своим делам?
Володина говорит: необходимо найти компромисс, совершив разумный шаг навстречу пока ещё туманному будущему.
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