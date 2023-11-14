Володина рассказала, к чему могут привести резкие изменения 14 ноября

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале пишет: 14 ноября многие столкнутся с изменениями. Наступит ощущение, что оставлять по-старому уже нельзя, а делать по-новому — боязно. Что делать, чтобы не навредить себе и своим делам?

Володина говорит: необходимо найти компромисс, совершив разумный шаг навстречу пока ещё туманному будущему.

— Скажем, если на работе достали, не бросайтесь писать заявление. Попроситесь на удалёнку, в крайнем случае возьмите отпуск без содержания, сходите на несколько собеседований или разместитесь на бирже фриланса. Вот прямо сегодня. Хочется кардинально изменить внешность? Убедитесь, что новый облик не отпугнёт клиентов, которые вас кормят. Если такой риск есть, вместо зеленого окрашивания купите парик и воплотить все бурные фантазии в выходные, — советует астролог.