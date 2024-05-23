Водитель и трое детей пострадали в ДТП в Новомичуринске

ДТП с участием двух автомобилей и пострадавшими детьми произошло днем 22 мая в Новомичуринске, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

На одной из дорог города столкнулись иномарка «Ауди ТТ» под управлением 52-летнего местного жителя и отечественный автомобиль «ВАЗ 2107», за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии водитель «семерки» и трое его юных пассажиров получили травмы. Возраст пострадавших — 11, 14 и 16 лет. Им потребовалась помщь медиков.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.