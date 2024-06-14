Пятница, 14 июня, 2024

Константин Гецати сделает выбор в финале шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ

Автор: 7info

Опубликовано

Константин Гецати, фото ТНТ

На ТНТ выходит финальная серия мистическо-романтического шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+), где медиум Константин Гецати ищет свою любовь. В финале он признается, что одна из девушек заставила его сердце биться чаще.

В Марокко за сердце Константина боролись 16 девушек. С каждой из них у главного героя сложилась своя романтическая история, но только две из них смогли по-настоящему покорить его сердце. В свадебных платьях в финале появятся Валерия Некрасова и Ольга Меганская.

Константин Гецати сделает выбор в финале шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ

Перед финальным выбором каждая из девушек устроит для Константина романтическое свидание. Валерия предложит полет на вертолете над марокканской пустыней, а затем романтический ужин в роскошном замке. С завязанными глазами Константин испытает настоящую страсть.

Константин Гецати сделает выбор в финале шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ

Ольга Меганская пригласит Гецати в самое сердце Марокко, к местным жителям в пустыне, где он познакомится с их традициями и обрядами. После этого Ольга устроит романтический ужин с видом на закат.

Финал станет серьезным испытанием для Константина, так как одной из девушек придется услышать «нет».

«Мне кажется, что я готовился к этому дню целую вечность. Не помню, когда я в последний раз так волновался. Когда я пришел на проект, надеялся, что смогу почувствовать что-то настоящее, то, чего давно не чувствовал. Не ожидал, что это произойдет так скоро. Я потерял контроль над своими мыслями и эмоциями. Долгие годы я жил в состоянии полного контроля над своими чувствами. Не могу сказать, что я изменился, но мое восприятие отношений с девушкой стало другим,» — признается Константин перед финалом сезона.

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