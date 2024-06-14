Пятница, 14 июня, 2024

Команда «Айседора Дункан» приглашает рязанцев поддержать её в 1/4 Премьер-лиги КВН

Автор: 7info7

Опубликовано

17 июня в 18:30 в зале Планеты КВН пройдет 1/4 финала Премьер-лиги КВН (16+). Рязанская команда «Айседора Дункан» приглашает рязанцев присоединяться к группе поддержки.

Поехать на игру в составе команды болельщиков смогу люди старше 18 лет. Автобус отправится из Рязани в 13 часов. Место отправления — главный корпус РГУ.

Стоимость билета на автобус (туда — обратно) — 200 рублей. Билеты на игру БЕСПЛАТНЫЕ!

Записаться на автобус можно в форме по ссылке. По вопросам оплаты билетов обращаться к Анастасии Евтихиной.

— А если ты наш друг из Москвы, или у тебя есть желание и возможность добраться до столицы самостоятельно, заполняй форму на получение пригласительного билета на игру.

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